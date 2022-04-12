اليوم السابع
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"التعليم" تعلن تنظيم دورات رمضانية بمشاركة 750 طالب وطالبة

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:53 م
"التعليم" تعلن تنظيم دورات رمضانية بمشاركة 750 طالب وطالبة الدورة الرمضانية
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ينظم دورات رمضانية لعام 2022 للطلبة والطالبات على ملاعب المركز الرياضى للفتيات بالعجوزة خلال الفترة من 10 إلى 21 أبريل الجاري.

 

وقالت الوزارة في بيان لها: يشارك في الدورة الرمضانية 750 طالب/طالبة في الألعاب الآتية "كرة القدم بنين بنات، كرة اليد بنين بنات، السباحة بنين بنات".

 

ويقام حفل الختام يوم الخميس الموافق 2022/4/21 في الساعة التاسعة والنصف مساءً ويتم توزيع الجوائز والشهادات علي الثلاث مراكز الفائزة في كل لعبة.

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 الدورة الرمضانية 
 
 
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 جانب من الدورة الرمضانية 

 

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 الطلاب المشاركون بالدورة الرمضانية 

 

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 جانب من المشاركين فى الدورة الرمضانية 

التربية والتعليم

الاتحاد المصرى للرياضة

دورة رمضانية

اخبار مصر

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