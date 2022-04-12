اليوم السابع
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التعليم العالى: ارتفاع معدلات تنفيذ مبانى جامعة المنيا الأهلية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:01 م
التعليم العالى: ارتفاع معدلات تنفيذ مبانى جامعة المنيا الأهلية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي
كتب محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية بجامعة المنيا الأهلية.
 
وأفاد التقرير بارتفاع مُعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة التي تقع بمدينة المنيا الجديدة، والالتزام بالجداول الزمنية المُحددة مسبقًا.
 
جدير بالذكر أن جامعة المنيا الأهلية تقع على مساحة 41 فدانًا وتضم عدة مباني منها، (إدارة الجامعة - 6 مباني أكاديمية - مبنى الورش - مبنى المعامل)، بالإضافة إلى الساحة الإدارية والساحة الأكاديمية والمنطقة الترفيهية، التي تضم مباني الكليات ومدرجات وفصول للتدريب ومعامل وورش تدريبية ومكاتب إدارية.
 
ومن المُقرر أن تُقدم الجامعة عدة برامج دراسية متميزة في 3 قطاعات تعليمية وهي، القطاع الطبي ويضم برامج (الصيدلة الاكلينيكية وتصنيع الدواء - الطب البشري - طب وجراحة الفم – العلاج الطبيعي)، والقطاع الهندسي ويضم برامج (هندسة الميكاترونيات والأتمتة - هندسة العمارة البيئية والعمران - هندسة الطاقة والطاقة الجديدة والمُتجددة - هندسة المواد وإدارة التصنيع - الهندسة المدنية وإدارة المشروعات - هندسة الربوتات الصناعية - الذكاء الاصطناعي وتعلم الآله - التحول الرقمي - اللغويات الحاسوبية)، وقطاع العلوم الإنسانية ويضم برامج (الدعاية والإعلان والعلاقات العامة - التسويق الرقمي والاستراتيجي - إدارة الأعمال والعلاقات الدولية - الاتصال الجماهيري (الإعلام والصحافة والأفلام والتليفزيون).

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