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أخبار 24 ساعة.. تاج الدين: نتعامل مع متحور كورونا كأنه فيروس جديد

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 12:06 ص
أخبار 24 ساعة.. تاج الدين: نتعامل مع متحور كورونا كأنه فيروس جديد د محمد عوض تاج الدين
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

وزارة العدل تعلن فحص 27236 شكوى خلال عامين بنسبة إنجاز 98.8%
 
تاج الدين: نتعامل مع متحور كورونا كأنه فيروس جديد.. ونتوقع حدوث تحورات أخرى
 
التعليم تطالب المدارس بإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى والأول والثانى الثانوى
 
الأرصاد تحذر: انخفاض حاد بدرجات الحرارة بدءا من الأربعاء بقيم تصل 4 درجات
 

التعليم تطالب المدارس بإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى والأول والثانى الثانوى

 

التربيه والتعليم

وزاره العدل

تاج الدين

فيروس كورونا

الصحه

الثانويه العامه

السكه الحديد

اليوم السابع بلس

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