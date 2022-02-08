أخبار 24 ساعة.. تاج الدين: نتعامل مع متحور كورونا كأنه فيروس جديد

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وزارة العدل تعلن فحص 27236 شكوى خلال عامين بنسبة إنجاز 98.8%
تاج الدين: نتعامل مع متحور كورونا كأنه فيروس جديد.. ونتوقع حدوث تحورات أخرى
التعليم تطالب المدارس بإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى والأول والثانى الثانوى
الأرصاد تحذر: انخفاض حاد بدرجات الحرارة بدءا من الأربعاء بقيم تصل 4 درجات
الصحة تعلن ارتفاع نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل لـ84.6%
التعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة بمكاتب البريد وفورى
التعليم تطالب المدارس بإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى والأول والثانى الثانوى
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