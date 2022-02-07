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التعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة بمكاتب البريد وفورى

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:15 م
التعليم: سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية العامة بمكاتب البريد وفورى وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مكاتب البريد على مستوى الجمهورية وخدمة فورى، أماكن لسداد رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، موضحة أن الطالب يسدد رسم الامتحان باسم صندوق دعم المشروعات التعليمية، على أن تدفع الرسوم بالرقم القومى للطالب.


 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، 2022، موضحة أنه يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 200 جنيه مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافى للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى والثانية، بالإضافة إلى 200 جنيه للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة و210 جنيهات رسم اضافى.



الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت مواعيد امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية العامة، 2021،2022، موضحة أنها تنطلق 11 يونيو 2022، وفى الدور الثانى السبت الموافق 13 أغسطس 2022.

 

جاء ذلك فى كتاب التعليمات وإجراءات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، والذى تم تعميمه على المديريات التعليمية.


التربية والتعليم

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مواعيد امتحانات الدور الاول للثانوية العامة

اخبار مصر

رسوم التقدم لامتحانا الثانوية العامة

اماكن سداد رسوم التقدم لامتحان الثانوية

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