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السكة الحديد تنشر أسعار تذاكر قطارات بحرى.. وتؤكد: لا زيادة بالأسعار

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:10 م
السكة الحديد تنشر أسعار تذاكر قطارات بحرى.. وتؤكد: لا زيادة بالأسعار قطارات السكة الحديد ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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نشرت هيئة السكة الحديد أسعار تذاكر السفر عبر القطارات العاملة على خطوط الوجه البحري انطلاقا من القاهرة إلى محطات الوقوف المقررة بخطوطها، مؤكدة أنه لا يوجد زيادة في أسعار تذاكر السفر بالقطارات.

وحذرت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب والمسافرين من التدخين داخل محطاتها وقطاراتها، مؤكدة أنها تفرض غرامات فورية على المخالفين لهذا القرار تبلغ 70 جنيها تنفيذا لقرار مجلس المديرين بالهيئة بحظر التدخين داخل القطارات بجميع أنواعها المكيفة والعادية.

وأضافت هيئة السكة الحديد أن الهدف من القرار الوقاية من التدخين ومنع التدخين فى القطارات والمحطات نهائيا، حيث أنه يتم تحصيل غرامة التدخين فى القطارات والمحطات فوريا، ويتم تحرير محاضر بمكاتب الشرطة بالمحطات للممتنعين عن الدفع الفوري للغرامة.

وأشارت هيئة السكة الحديد إلى أن الراكب الذى يرفض دفع غرامة التدخين فورا يتم تسليمه فى أول محطة وقوف للقطار ليتم تحرير محضر شرطة له بمكتب شرطة المحطة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وأنه يتم القيام بحملات التفتيش على المدخنين وضبطهم من قبل جهات التفتيش بالسكة الحديد بالاشتراك مع شرطة السكة الحديد.

 

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