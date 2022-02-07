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التعليم تمد تسجيل امتحانات أبناء المصريين فى الخارج إلكترونيا حتى 20 فبراير

الإثنين، 07 فبراير 2022 01:14 م
التعليم تمد تسجيل امتحانات أبناء المصريين فى الخارج إلكترونيا حتى 20 فبراير وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه حرصًا من الوزارة، على مصلحة أبنائها الطلاب بصفة عامة وأبناء الجاليات المصرية بصفة خاصة، وافق الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مد فترة التسجيل على الموقع الإلكترونى لامتحانات (أبناؤنا فى الخارج) للعام الدراسى 2021/2022 حتى يوم الأحد الموافق 2022/2/20، والتى كان من المقرر انتهائها يوم السبت الموافق 2022/2/5، حتى يتسنى لجميع الطلاب الإنتهاء من التسجيل الإلكتروني.

كما وافق الوزير على تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021/2022 إلى يوم السبت الموافق 2022/5/7، بعد انتهاء العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك، والتى كان من المقرر لها ــ طبقًا لتعليمات التقدم المعتمدة ــ أن تبدأ يوم السبت الموافق 2022/4/2.

وجدير بالذكر أن أعداد الطلاب الذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للتقدم لامتحانات (أبناؤنا فى الخارج) قد وصل إلى ما يقرب من (74 ألف طالب/طالبة) على مستوى العالم؛ مما يُعد نجاحًا ملحوظًا لميكنة إجراءات التقدم؛ تمشيًا مع توجهات الدولة المصرية.


التربية والتعليم

التقدم لامتحانات ابناؤنا فى الخارج

مد التقدم لامتحانات ابناؤنا فى الخارج

اخبا رمصر

موقع وزارة التربةي والتعليم

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