تاج الدين: نتعامل مع متحور كورونا كأنه فيروس جديد.. ونتوقع حدوث تحورات أخرى

إبراهيم حسان

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إنه عندما يحدث تحور لفيروس كورونا يتم التعامل مع المتحور وكأنه فيروس جديد، لأن التحور وسيلة للتهرب من المناعة، حتى يستطيع الوصول إلى أنسجة الجسم وإصابتها.

أضاف عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد على عبر قناة الحدث اليوم، أنه من المتوقع حدوث تحورات أخرى لفيروس كورونا، مردفا: "المنتشر حاليا أوميكرون ودلتا، ولكن اللقاحات حتى الآن مؤثرة، وقلنا من قبل أن اللقاحات لا تمنع العدوى، ولكن تقلل عدد الإصابات التى تحتاج إلى مستشفيات، وكذلك نسب الوفيات نتيجة الإصابات بالفيروس، وأثبت اللقاح ذلك حيث إن من حصل عليه أقل عرضه لدخول المستشفيات".

وتابع مستشار رئيس الجمهورية: "هناك أشخاص واجهوا أعراض بالتأثير على بعض أنسجة الجسم أو بعض التليفات بالرئة، وغيرها من النسب القليلة من إصابات ما بعد كورونا، ولكن الكثير من الإصابات عادوا لحياتهم الطبيعية كما هي بعد التعافي".