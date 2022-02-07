اليوم السابع
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وزير التربية والتعليم يكرم مدرسة الدقهلية ويُشيد بدورها.. صور

الإثنين، 07 فبراير 2022 10:00 م
وزير التربية والتعليم يكرم مدرسة الدقهلية ويُشيد بدورها.. صور الدكتور طارق شوقى
كتب: محمود طه

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استقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وداد حمدي، رئيس لجنة امتحانات بمدرسة محمد الشقري بالسنبلاوين بمحافظة الدقهلية، والتي تعرضت للاعتداء من قبل أولياء أمور الطالبات لحرصها الدائم على منع ظاهرة الغش خلال الامتحانات.

 

وأعربت المعلمة وداد حمدي عن سعادتها لتكريمها من قبل الدكتور طارق شوقي بداخل وزارة التربية والتعليم الفني، وأشارت خلال اللقاء إلى أن ما قامت به واجب على كل معلم، حيث أنها اعتادت اتباع أخلاقيات المهنة منذ التحاقها بالعمل كمدرسة، وعن سؤال الدكتور شوقي لها عن رأيها للقضاء على حالات الغش، أجابت أنه من الضروري اتباع إجراء بمنع تواجد أي ازدحام أمام المدرارس خاصة فترات الامتحانات، لأن الزحام يؤثر سلبًا على انضباط عملية الامتحانات داخل أسوار المدارس، واختتمت برسالة لكل ولي أمر "أزرع جوة ابنك اجتهد وذاكر وأعمل اللي عليك وبلاش تبص للدرجة هتوصل لتحقيق حلمك بدون غش".

 

وأهدى الدكتور طارق شوقي، شهادة تقدير للأستاذة وداد حمدي تكريمًا لها على تفانيها في العمل، جاء ذلك فى إطار اهتمامه بإلقاء الضوء علي النماذج المتميزة وتشجيعهم وتحفيزهم علي الاستمرار بكل إيجابية في عملهم،  وأعرب شوقي عن سعادته بنموذج المعلمة صاحبة الضمير الذي لا يتأثر بكل الظروف وتتمسك بالمُثل وتضحي من أجلها.

الوزير يستقبل المعلمة
الوزير يستقبل المعلمة

 

جانب من لقاء الوزير مع المعلمة
جانب من لقاء الوزير مع المعلمة

 

معلمة الدقهلية
معلمة الدقهلية

 


التربيه والتعليم

طارق شوقى

معلمه الدقهليه

السنبلاوين

وداد حمدي

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