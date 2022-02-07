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التعليم تطالب المدارس بإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى والأول والثانى الثانوى

الإثنين، 07 فبراير 2022 07:50 م
التعليم تطالب المدارس بإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائى والأول والثانى الثانوى وزارة التربية والتعليم
كتب: محمود طه حسين

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طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية بضرورة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الرابع الابتدائي والصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات من خلال المدارس.

 

جاء ذلك فى خطاب تم إرساله من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى المديريات التعليمية.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه يتم اعتماد وظهور نتيجة الترم الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام فى شكل تقديرات تبدأ من ضعيف حتى ممتاز، وتبدأ من 85 : 100 ممتاز، ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، ومن 50 لأقل من 65 جيد، وأقل من 50 ضعيف.

 

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن درجات امتحان الفصل الدراسى الأول للثانوى العام مكملة للترم الثانى والأسئلة فى التقييم بالصفين الأول والثانى الثانوى مرحلة تمهيدية لامتحانات الثانوية العامة، وعلى الطلاب الابتعاد عن محاولات الغش.

 

وكانت امتحانات الفصل الدراسي الأول انتهت الخميس 3 فبراير الجارى، حيث نجحت المدارس فى عقد امتحانات الترم الأول حضوريا لجميع الطلاب داخل المدارس رغم انتشار فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لتعديل مواعيد أجازة نصف العام، حيث تبدأ 5 فبراير حتى 17 من نفس الشهر، وتؤكد الوزارة التزامها بالمواعيد المعلنة سابقًا وفقًا للخريطة الزمنية، مضيفة أنه طبقا للخطة الزمنية المحددة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو، وتعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7مايو.

 

 


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