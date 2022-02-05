حصاد الوزارات.. النقل تخطط لافتتاح أول مرحلتين بالقطار الكهربائى الشهر المقبل

كتبت ـ آية دعبس

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

النقل تخطط لافتتاح أول مرحلتين بمشروع القطار الكهربائى الشهر المقبل

النقل تتابع التجهيزات النهائية لمحطات القطار الكهربائى الخفيف

LRT.. صور تعرف على مخطط نقل الوفود داخل شرم الشيخ خلال مؤتمر تغير المناخ COP27

وزير الأوقاف يشارك غدا فى الدورة الـ45 لرابطة العالم الإسلامى بالسعودية

الأوقاف تعلن ضم 161 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد

التموين: حملات على محطات الوقود للتأكد من بيع المواد البترولية بالسعر الرسمى

القوى العاملة تعرض قصة نجاح 3 شباب حصلوا على دورة فندقية وأصبحوا أصحاب أعمال

التعليم: تعلن تقديم "Techbook" كبرنامج متكامل للصف الرابع الابتدائى

وزير القوى العاملة يسلم 120 وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة بمتحف شرم الشيخ

وزيرة التضامن تبحث مع وفد بعثة الصليب الأحمر إنشاء مركز إغاثة بالإسماعيلية

البيئة تبحث مع ممثلى الأمم المتحدة دعم "حياة كريمة" وربطها بمواجهة تغير المناخ

وزير الرى يتابع اللمسات النهائية للائحة قانون الموارد المائية الجديد

التضامن: نقترح تعديل القانون وزيادة المكافأة الشهرية للمكلفين بالخدمة العامة

الإعلان عن منح مقدمة من مراكز هيلمهولتز بألمانيا والمنظمة الأوروبية للقانون

الصحة: تقديم الخدمات لـ5 آلاف مواطن بالبحر الأحمر خلال أسبوع التوعية بالصعيد

