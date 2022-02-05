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حصاد الوزارات.. النقل تخطط لافتتاح أول مرحلتين بالقطار الكهربائى الشهر المقبل

السبت، 05 فبراير 2022 05:08 م
حصاد الوزارات.. النقل تخطط لافتتاح أول مرحلتين بالقطار الكهربائى الشهر المقبل القطار الكهربائى
كتبت ـ آية دعبس

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شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

النقل تخطط لافتتاح أول مرحلتين بمشروع القطار الكهربائى الشهر المقبل

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النقل

القطار السريع

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تغيرات المناخ

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قانون الخدمة العامة

وزارة التربية والتعليم

القوى العاملة

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