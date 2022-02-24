حصاد الوزارات.. تقديم الخدمات العلاجية لـ9219 مدمنا بالمناطق المطورة مجانا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم..

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والبحثى مع بلغاريا

وزير القوى العاملة: نسعى للتأمين على العمال فى كل الشركات قبل دخول مارس

الصحة: ممارسة الرياضة بانتظام تحمى من الإصابة بسرطان الثدىالنقل: الاتفاق مع سيمنز العالمية لتنفيذ خطى القطار

السريع الثانى والثالثانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين اليوم بمركز التنمية المحلية بسقارةالنقل: نخطط لإنشاء مصنع لصناعة عربات السكك الحديدية فى مصر