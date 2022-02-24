اليوم السابع
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الخميس، 24 فبراير 2022 05:23 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. تقديم الخدمات العلاجية لـ9219 مدمنا بالمناطق المطورة مجانا

الخميس، 24 فبراير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. تقديم الخدمات العلاجية لـ9219 مدمنا بالمناطق المطورة مجانا الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم..

 

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والبحثى مع بلغاريا

وزير القوى العاملة: نسعى للتأمين على العمال فى كل الشركات قبل دخول مارس

الصحة: ممارسة الرياضة بانتظام تحمى من الإصابة بسرطان الثدىالنقل: الاتفاق مع سيمنز العالمية لتنفيذ خطى القطار

السريع الثانى والثالثانتهاء فعاليات دورتين تدريبتين اليوم بمركز التنمية المحلية بسقارةالنقل: نخطط لإنشاء مصنع لصناعة عربات السكك الحديدية فى مصر

وزيرة التضامن: تقديم الخدمات العلاجية لـ9219 مدمنا بالمناطق المطورة مجانا

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد 14 واعظة متطوعة جديدة

البيئة: دمج البعد البيئى فى كل قضايا الدولة يساهم فى فتح مجالات جديدة للاستثمار

وزير الشباب والرياضة يتفقد مشروع الهدف بالسادس من أكتوبر

وزير الأوقاف يعتمد إيفاد 8 أئمة جدد لـ 6 دول.. اعرف التفاصيل

 


القوى العامله

الصحه

الاوقاف

جامعه السويس

وزاره الكهرباء

حوض النيل

كورونا

وزاره الصحه

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