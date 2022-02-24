النقل: الاتفاق مع سيمنز العالمية لتنفيذ خطى القطار السريع الثانى والثالث

كتب رضا حبيشى

أعلنت وزارة النقل الاتفاق مع شركة سيمنز العالمية بعد مفاوضات استمرت أشهر بحضور رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق ووزارة النقل وتحالف شركات سيمنز العالمية واوراسكوم والمقاولون العرب على كافة الامور الفنية والمالية الخاصة بمشروعي القطار الكهربائي السريع ( السادس من أكتوبر/ أسوان ) و( الغردقة/ سفاجا/ قنا/ الأقصر ) وأنه سيتم توقيع عقد المشروعين خلال الشهر المقبل.

وأكدت وزارة النقل أن هذا الاتفاق يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة النقل الاخضر النظيف الصديق للبيئة وإنشاء شبكة من القطارات السريعة مكونة من 3 خطوط رئيسية بإجمالي أطوال 1730 كم منها 1145 كم لخطي الصعيد وذلك بالتوازي مع التطوير الجاري لشبكة السكك الحديدية القائمة حالياً بطول 10 آلاف كم .

ولفتت وزارة النقل الى أن تنفيذ هذه الشبكة يمثل تجسيدا وعنوانا واضحا للصداقة بين الشعبين المصري والألماني و أن منظومة القطار الكهربائي السريع ستمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل المواصلات في مصر وستغطي أنحاء الجمهورية كما أنها بجانب كونها شرايين تنمية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة فإنها ستساهم في تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

وأعرب رونالد بوش عن سعادته البالغة بما تم الاتفاق عليه مع وزارة النقل المصرية بتوقيع عقد الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع خلال الفترة القادمة مؤكدا على أن هذا الاتفاق دليل على الشراكة القوية بين الجانبين لتنفيذ مشروعات عملاقة تخدم الشعب المصري مؤكداً التعاون المستقبلي مع وزارة النقل المصرية في توطين هذه الصناعة في مصر؛ لتكون البوابة التي يتم الانطلاق منها إلى إفريقيا.

جدير بالذكر أنه يجري حاليا تنفيذ الخط الأول لشبكة القطار الكهربائس السريع في المسافة من العين السخنة حتى مطروح مرورا بالعاصمة الادراية الجديدة والعلمين والاسكندرية بطول حوالي 600كم وحيث يتم تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبريات الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار وستقوم الشركة الألمانية بتنفيذ جميع أعمال الأنظمة للمشروع، والمتمثلة في الاشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها التي تشمل القطارات السريعة، والقطارات الإقليمية، والجرارات الكهربائية، فضلا عن تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها .