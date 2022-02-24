اليوم السابع
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التضامن: 14 مليونا و36 ألف مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية حتى الآن

الخميس، 24 فبراير 2022 01:00 م
التضامن: 14 مليونا و36 ألف مؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية حتى الآن وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعى، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 14 مليونا و36 ألفا و312 وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر فبراير الجاري.
 
 
على جانب آخر بدأت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن  ضم عدد 3000 رائدة ريفية إلي منظومة التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير 2022 بتكلفة 4,5 مليون جنيه سنويا، لأول مرة في تاريخ المنظومة التأمينية، وذلك باعتبارهن من فئات العمالة غير المنتظمة التى يقضي قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 بالتأمين عليها، كما أن وزارة التضامن الاجتماعى بصدد إنشاء وتسجيل جمعية مركزية للرائدات الاجتماعيات لتكون هي المسؤولة عن سداد تأميناتهن، ورعاية مصالحهن، مع إشراف الوزارة على توفير حزمة متكاملة من الحماية الاجتماعية من خلال التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
 
 
 
 

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