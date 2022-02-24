النقل: نخطط لإنشاء مصنع لصناعة عربات السكك الحديدية فى مصر

كتب رضا حبيشى

استقبلت وزارة النقل بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري بمقر وزارة النقل وحضر اللقاء السفير المجري بالقاهرة ورؤساء هيئات السكك الحديدية والنقل النهري ووادي النيل للملاحة النهرية.

وأعربت وزارة النقل عن ترحيبها بزيارة وزير خارجية وتجارة المجر وأن الشراكة والتعاون الإيجابى والقوى مع الحكومة المجرية والشركات المجرية وأن هذا يعكس العلاقه القوية والوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين، مشيرة إلى أهمية صفقة 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية المجرية والتي تشمل توريد عدد 670 عربة من المجر وعدد 630 عربة من روسيا وحيث بلغ عدد العربات التي وصلت حتى الان الى مصر 620 عربة لافتاً الى أنها الصفقة الاكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية وأنها ساهمت في إحداث نقلة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

وأعرب وزير الخارجية والتجارة المجري عن سعادته بزيارة وزارة النقل المصري مؤكداً أن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديد لصالح سكك حديد مصر التي تم توقيعها بين مصر وروسيا والمجر هي جزء من قصة نجاح للشراكة بين الأطراف الثلاثة وهي أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل فى المجر موجهاً الشكر لوزير النقل على الدعم المستمر للتعاون المشترك في مجال النقل.

وأضاف وزير الخارجية والتجارة المجري نتطلع إلى مزيد من التعاون مع الجانب المصري وتنفيذ برنامج تعاون مشترك طويل الأمد بين الجانبين خاصة وأن الحكومة المجرية تولي أهمية كبيرة لاستثمارات الشركات المجرية في الخارج وتقوم بتمويلها مؤكدا اهتمام الحكومة المجرية بإنشاء مصنع خاص بتصنيع عربات السكك الحديدية في مصر لتلبية حجم الطلب في السوق المصرية، ثم الانطلاق لتلبية احتياجات الدول الإفريقية من عربات الركاب.

وأكدت وزارة النقل ان القيادة السياسية وجهت بضرورة توطين صناعة النقل في مصر من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال وأن وزارة النقل المصرية ترحب بالتعاون المستقبلي مع الجانب المجري في هذا المجال خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي واتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات بين الجانبين خلال الفترة القادمة لوضع تصور نهائي لهذا التعاون المشترك في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون المشترك في مشروعات النقل النهري في إطار خبرة الجانب المجري المميزة في هذا المجال والاستغلال الامثل لمنظومة النقل النهري عبر نهر الدانوب وتيزا ودرافا والتي تتميز بوجود موانىء نهرية وعمليات شحن كبيرة للبضائع.