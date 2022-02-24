اليوم السابع
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التعليم تنفذ برنامجا تدريبيا حول إعداد مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية

الخميس، 24 فبراير 2022 12:30 م
التعليم تنفذ برنامجا تدريبيا حول إعداد مناهج مدارس التكنولوجيا التطبيقية البرنامج التدريبى
كتب محمود طه حسين

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عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، سلسلة من التدريبات لكافة العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المجالات، لثقل قدراتهم ومهاراتهم، وإحاطتهم بمستجدات التعلم في مختلفة دول العالم.
 
وقال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إن الوحدة قد أعدت خطة شاملة نحو تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المجانية والعالية الجودة لمعلمي وإداريي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، باعتبارهم أحد أهم الدعائم الأساسية لهذه المدارس، ولما لهم من دور فعال ومؤثر في نجاح العملية التعليمية، وتخريج طلاب ذوي قدرات ومهارات عالية، تمكنهم من القدرة على المنافسة والالتحاق بسوق العمل  فور تخرجهم.
 
وأكمل بصيلة، أنه تم تنفيذ برنامج تدريب تربوي للمعلمين حول المناهج واستراتيجيات التعلم وانواعها، يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى إثراء خبرات المعلمين في الجوانب المتعلقة بتطبيق الخطة الزمنية الدراسية وفقًا لوثيقة التخصص، وجوانب التعلم الثلاث وفق منهجية الجدارات، ذلك بالإضافة إلى آليات تنفيذ الاجراءات السليمة لتصميم (درس) برنامج تدريبي للطلاب في مجال تخصصهم، وتصنيف وتطبق استراتيجيات التعلم النشط المختلفة وفقًا لمتطلبات الموضوعات الدراسية.
 
كما ركز التدريب على تحديد أنماط التعلم للطلاب الواجب مراعاتها عند تدريبهم، وتصنيف وتطبيق إجراءات الإدارة الصفية السليمة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطبيق الأنشطة الصفية واللاصفية المختلفة وفقًا لمتطلبات الموضوعات الدراسية، وكذلك تصنيف أدلة التقييم وتطبق الأساليب المختلفة لقياس مخرجات التعلم وفقًا لجوانب التعلم الثلاثة، وتنفيذ إجراءات التقييم السليم لإعداد بنوك أسئلة وفقًا لضوابط التقييم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.
 
 

التربية والتعليم

مناهج التكنولوجيا التطبيقية

معلمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

اخبار

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