قوى عاملة القاهرة: تقديم منح لـ 64 ألف عامل فى 2021 بقيمة 112 مليون جنيه

كتب: محمد الأحمدى -تصوير خالد كامل

قال مدحت الغمراوي وكيل أول وزارة القوى العاملة بالقاهرة، إنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن مبادرة حياة كريمة وتوجيهات الوزير محمد سعفان وزير القوى العاملة بالاهتمام بالعمال التى تتمثل فى وثيقة التأمين التكافلى والتى تم الاتفاق على زيادتها لتكون 200 ألف جنيه فى حالة وفاة العامل .

وأضاف خلال مؤتمر توقيع بروتوكول بين وزارة القوى العاملة ومحافظة القاهرة بشأن توقيع بروتوكول تسليم الوثائق التأمينية، أن مديرية القوى العاملة قامت بتقديم دفعات جديدة لعدد من العاملين بشركات المقاولات لأربع شركات 3639 من العمال وتعطى هذه الوثيقة للعمال فى حالة الوفاة أو فى حالة الحوادث وتقدم منح للعمال فى حالات الزواج والوفاة والعلاج.

وأوضح أن الوزارة تقدم منح ثابتة فى الأعياد وعيد العمال حيث تم تقديم منح لـ 64 ألف عامل خلال العام الماضى وتم صرف مبلغ 112 مليونا و913 ألف جنيه.