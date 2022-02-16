حصاد الوزارات.. الصحة: الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من الثانية

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
هيئة الدواء تكشف خدمات المرحلة الأولى من مراكز الخدمة المتنقلة
تعرف على الدول المقرر تدريسها بمنهج الدراسات بالترم الثانى للشهادة الإعدادية
الأوقاف: إنفاق 14.6 مليار جنيه بمجال التنمية وخدمة المجتمع فى عهد الرئيس السيسى
الصحة: 85% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل
الصحة تطلق 11 قافلة طبية بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة"
"التضامن" تطلق الحوار المجتمعى الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة
الصحة: الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا بعد 3 شهور من الثانية لمن تخطى 65 سنة
القاهرة تزيل تعديات على كورنيش النيل بحلوان بجوار نزلة الطريق الأوسطى
الجيزة: غلق وتشميع منزل تم تحويله لمصنع ملابس بدون إجراءات الحماية المدنية
وزير الزراعة يبحث مع وفد البنك الدولي استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة