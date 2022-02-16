حصاد الوزارات.. الصحة: الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من الثانية

إعداد على عبد الرحمن

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

هيئة الدواء تكشف خدمات المرحلة الأولى من مراكز الخدمة المتنقلة