الأوقاف تنشر أسماء 54 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف ، عبر موقعها الإلكترونى، أسماء الناجحين من محافظة بني سويف (المجموعة السادسة والسابعة) من المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين، مؤكدة أنها ستنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم سواء من هذه المحافظة أو من غيرها.

ووجهت الوزارة، المديرية باستكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتى:

1 - نسخة من المؤهل أصل .

2 - صورة الرقم القومي .

3 - صورتين شخصيتين حديثتين.

4 - صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

كما وجهت الوزارة باستكمال ملف خطباء المكافأة الجدد على هذا النحو ، في حين يكتفى من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجهات الحكومية بصورة طبق الأصل من المؤهل مختومة من جهة عمله ، مع صورة الرقم القومي وصورتين حديثتين.

وفيما يلى أسماء الخطباء الجدد:

1. إسلام جميل أحمد محمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد جدًا مع مرتبة الشرف

2. محمد طه عبد الله عيد - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد جدًا

3. عبد الرحمن حسن عبد العليم عبد المنعم - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

4. عبد الرحمن سعد محمد سليمان - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

5. محمد محمود محمد عبد المخلف - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

6. خالد ربيع عيد محمد - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

7. عبد الرازق عبد العاطي عبد الرازق عبد الرحمن - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

8. عمرو محمد سيد عبد المجيد - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

9. مصطفى عبد المحسن عبد الله مرسي - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

10. حسين أحمد محمد إبراهيم - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

11. محمد عبد الفتاح عباس درويش - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

12. رجب سيد عبد الله عبد الباقي - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

13. عادل سيد إبراهيم مصطفى - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

14. علي محمد عبد الله إمام - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

15. عماد عبد الحليم حسن زارع - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

16. عمر حسن أحمد حسن - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

17. محمد حبيب محمود عبد الجواد - بني سويف - كلية أصول الدين - جيد

18. محمد سعيد فايز أحمد - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

19. صالح هاشم عبد العظيم صالح - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

20. محمد سعيد أحمد عبد العزيز - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

21. محمد سيد أمين محمد - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

22. مصطفى بدوي عبد الوهاب عبد اللطيف - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

23. عمر أبو طالب محمود - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

24. عبد الرحمن سيد مصطفى محمد - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

25. ياسين فايز جابر محمد - بني سويف - كلية الشريعة الإسلامية - جيد

26. فالح إبراهيم عبد السيد عبد ربه - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد

27. محمود مصطفى ياسين عبد الحفيظ - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد

28. ربيع فتحي محمد عبد العزيز - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد

29. مؤمن هشام أحمد مندي - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد

30. وليد مندي عبد الرحيم محمد - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد

31. طه حسن إبراهيم أبو طالب - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد

32. يوسف عمر صادق عبود - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد

33. علي طه علي يسين - بني سويف - كلية الشريعة والقانون - جيد

34. محمود علي سعيد أحمد - بني سويف - كلية الدراسات الإسلامية - جيد

35. كامل محمد كامل أحمد محمد - بني سويف - كلية الدراسات الإسلامية - جيد

36. مصطفى قرني سعد أحمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

37. عبد الرحمن أحمد مبروك أحمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

38. محمد رجب محمد محمد - بني سويف - كلية الدعوة الإسلامية - جيد

39. مصطفى جمعة عرفات محمد - بني سويف - كلية اللغة العربية - جيد

40. محمد نادي محمد عبد العال - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد

41. محمد بكري حواس أحمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد

42. محمد جمعة شعبان جبر - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد

43. محمود سيد عيد عبد النبي - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد

44. محمود رجب عبد المعطي - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد

45. كامل عبد الفهيم أحمد أبو النور - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد

46. خلف عبد المنعم عبد العظيم أحمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد

47. عشري عبد الدايم محمود سيد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد

48. محمد جمال محمد عبد التواب - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد

49. علي سيد عبد العظيم أحمد - بني سويف - كلية القرآن الكريم - جيد

50. محمود محمد زكي مبروك - بني سويف - كلية اللغات والترجمة- شعبة الدراسات الإسلامية - جيد

51. محمد ربيع يحيى محمد - بني سويف - كلية اللغات والترجمة– شعبة الدراسات الإسلامية - جيد

52. ياسر شعبان علي محمد - بني سويف - كلية التربية - قسم اللغة الفرنسية - جيد

53. طه محمد فهمي عبد العظيم - بني سويف - كلية التربية - قسم الدراسات الإسلامية - جيد

54. محمد معروف أحمد علي - بني سويف - كلية التربية- دراسات إسلامية – جيد