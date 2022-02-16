القاهرة تزيل تعديات على كورنيش النيل بحلوان بجوار نزلة الطريق الأوسطى

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تم تنفيذ إزالة تعديات على أراضى الدولة بكورنيش النيل بمساحة 5 آلاف متر بجوار نزلة الطريق الأوسطى بحى حلوان، وأشار الحافظ إلى أن الإزالات تأتى ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة سرعة رفع جميع التشوينات وناتج الهدم وإعادة الأرض إلى ما كانت عليه، والمتابعة المستمرة لعدم عودة المخالفات إليها مرة أخرى والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي نهر النيل، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة تشكيل غرفة متابعة مشتركة بين النواب والأحياء وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة لتلقى البيانات اليومية بشأن إزالات التعديات على أملاك الدولة مع تقديم تقرير أسبوعى بموقف كل حى والتنسيق الدائم مع جهات الولاية لرصد التعديات وإزالتها على الفور.