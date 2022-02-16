الأوقاف: إنفاق 14.6 مليار جنيه بمجال التنمية وخدمة المجتمع فى عهد الرئيس السيسى

كتب على عبد الرحمن

أبرز كتاب " الرؤية والإنجاز .. مصر تنطلق (2014-2021م)" الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء أهم إنجازات وجهود وزارة الأوقاف في مجال التنمية وخدمة المجتمع خلال تلك الفترة.

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، نقلا عن كتاب الرؤية والإنجاز، إنها أنفقت 14,6 مليار جنيه، في مجال التنمية وخدمة المجتمع.

ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، جهودها في تنمية الصعيد، في مجالات التنمية والبر، وعمارة المساجد، والمشاركة في بناء وتطوير المدارس، ففي مجال التنمية، تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا بمحافظات الوجه القبلي على النحو التالي:

1- تم إنشاء 4920 وحدة سكنية بمشروع إسكان الصداقة (1) و(2) بأسوان.

2- تم إنشاء 1068 وحدة سكنية بمشروع إسكان الشباب بالمنيا.

3- تم إنشاء 484 وحدة سكنية و 34 وحدة إدارية بأبراج ماقوسة بالمنيا.

4- تم إنشاء سوق متكامل 382 باكية و 14 ثلاجة بماقوسة بالمنيا.

5- تم إنشاء 132 وحدة سكنية و 23 وحدة إدارية ببرجي الفردوس والبستان بقنا.

6- تم إنشاء 30 وحدة تجارية و 8 وحدات إدارية بمول البستان بالوادي الجديد.

7- تم إنشاء 38 وحدة تجارية و8 وحدات إدارية بمول القصير بالبحر الأحمر.

8- تم إنشاء 44 وحدة سكنية بعروس البحر بالغردقة بالبحر الأحمر.

9- تم إنشاء 80 وحدة سكنية بجوهرة القصير بالبحر الأحمر.

10- تم إنشاء مدينة الحرفيين المرحلة الأولى 420 ورشة و 39 محلا تجاريًّا و 21 وحدة إدارية بالغردقة بالبحر الأحمر.

وجار العمل في 5 مشروعات تنموية أخرى على النحو التالي :

1- مباني خدمات الصداقة (1) و(2) بأسوان.

2- 300 وحدة سكنية و33 محلا تجاريًّا بأبراج سما أسوان.

3- عمارة سكنية بشارع عبد السلام عارف ببني سويف.

4- المرحلة الثانية من مدينة الحرفيين بالغردقة 500 ورشة بالبحر الأحمر.