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الصحة تطلق 11 قافلة طبية بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء، 16 فبراير 2022 01:15 م
الصحة تطلق 11 قافلة طبية بالمحافظات ضمن مبادرة "حياة كريمة" القوافل الطبية لحياة كريمة - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 11 قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة. 
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل  سوهاج والبحيرة والغربية والقاهرة ودمياط ومطروح وقنا وجنوب سيناء وبنى سويف وأسوان والمنوفية.
 
ويذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.

 


الصحة

حياة كريمة

القوافل الطبية

الحكومة

اليوم السابع بلس

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