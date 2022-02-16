وزير التعليم العالى يتلقى تقريرا عن تطورات العمل بإنشاءات جامعة شرق بورسعيد الأهلية

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، ود. أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة التفقدية لمقر جامعة شرق بورسعيد الأهلية بمدينة "سلام" بمحافظة بورسعيد.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مُعدلات التنفيذ للإنشاءات الجارية بكافة مباني الجامعة، مشيدًا بالالتزام بمُعدلات الإنجاز للأعمال الإنشائية التي تسير وفقاً للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا.

ولفت التقرير إلى أن جامعة شرق بورسعيد تقع على مساحة ٤٤ فدانا، وتضم عدة مباني منها، (إدارة الجامعة - ٦ مباني أكاديمية - مبنى للورش - مبنى للمعامل)، بالإضافة إلى الساحة الإدارية، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية، وتضم مباني الكليات مُدرجات وفصول تدريب، ومعامل وورش تدريب ومكاتب إدارية.

الجدير بالذكر أن الجامعة ستقدم عدة برامج دراسية مُميزة، منها (الصيدلة والتصنيع الدوائية - الطب البشري - طب وجراحة الفم - إدارة الأعمال وإدارة المشروعات - لغات - هندسة البناء والتشييد - هندسة العمارة المُستدامة - هندسة الذكاء الاصطناعي - هندسة الاتصالات والحاسب الآلي - هندسة برامج الطاقة والقوى الكهربية - هندسة الميكاترونكس والروبوتات - هندسة المواد الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة - هندسة الميناء والهياكل البحرية - علوم الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات).

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة بالتوسع في إتاحة فرص التعليم الجامعي، من خلال برامج دراسية عصرية تحاكي احتياجات سوق العمل، من خلال إنشاء عدد من الجامعات الأهلية، وسعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تنفيذ هذه السياسة توافقا مع مع خطة الدولة للتنمية المستدامة.