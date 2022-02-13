حصاد الوزارات.. توفير أراض لـ11 مشروعا بـ3 محافظات باستثمارات 297 مليون جنيه

شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التضامن: 34 مليون شخص مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة منهم 44% فى سن العمل
التعليم: توفير مصادر مختلفة لدراسة مادة الرياضيات لأولى ثانوى بشكل ممتع
الصحة: 85.1% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل
الصحة: فحص 75 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
محافظة الجيزة: تسكين 1080 أسرة من عزبة حرب وسن العجوز بمساكن حضارية
التنمية المحلية: توفير أراض لـ 11 مشروعا بـ3محافظات باستثمارات 297 مليون جنيه
الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل منها 12 مسجدًا جديدًا
وزير التموين: توجيهات من القيادة السياسية بتأمين مخزون السلع طوال الوقت
التعليم توجه المديريات بصرف حافز معلمى الصفوف الأولى اعتبارا من العام الحالى
وزير التموين يتفقد مركز خدمات البطاقات بأسيوط
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