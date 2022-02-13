اليوم السابع
Ads
الأحد، 13 فبراير 2022 06:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد الوزارات.. توفير أراض لـ11 مشروعا بـ3 محافظات باستثمارات 297 مليون جنيه

الأحد، 13 فبراير 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. توفير أراض لـ11 مشروعا بـ3 محافظات باستثمارات 297 مليون جنيه وزارة التنمية المحلية
إعداد محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
التضامن: 34 مليون شخص مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة منهم 44% فى سن العمل
التعليم: توفير مصادر مختلفة لدراسة مادة الرياضيات لأولى ثانوى بشكل ممتع
الصحة: 85.1% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل
الصحة: فحص 75 ألف طفل ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية
محافظة الجيزة: تسكين 1080 أسرة من عزبة حرب وسن العجوز بمساكن حضارية
التنمية المحلية: توفير أراض لـ 11 مشروعا بـ3محافظات باستثمارات 297 مليون جنيه
الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل منها 12 مسجدًا جديدًا
وزير التموين: توجيهات من القيادة السياسية بتأمين مخزون السلع طوال الوقت

 


حصاد الوزارات

اخبار مصر

التعليم

التموين

الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة