محافظة الجيزة: تسكين 1080 أسرة من عزبة حرب وسن العجوز بمساكن حضارية

كتب ـ سيد الخلفاوى

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ مخططات تطوير المناطق غير الآمنة مع توفير سكن بديل لقاطنيها، في إطار خطة الدولة نحو توفير حياة كريمة لمواطنيها، وانطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة تلك المشروعات لما لها من أهمية فى تحسين سبل المعيشة على مواطنيها.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن صندوق التنمية الحضارية والمركز القومى لبحوث البناء والإسكان ووحدة تطوير العشوائيات.

وعقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون المجتمع وتنمية البيئة اجتماعا موسعا مع الجهات المعنية لبحث مراحل العمل الجارية بمخططات تطوير المناطق الغير آمنة بنطاق المحافظة للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال.

وأشارت هند عبد الحليم، إلى أن المحافظة تشهد نقلة كبيرة في ذلك الصدد، حيث شهدت آخر مشروعات التعامل مع المناطق غير الآمنة تسكين 80 أسرة من سكان عزبة حرب بمساكن حضارية بديلة، بالإضافة إلى أنه جاري تكثيف وتيرة الأعمال لتسكين المرحلة الرابعة من سكان منطقة عشش السودان غير الآمنة والبالغ عددهم 84 أسرة وذلك خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى جانب نقل 1000 أسرة من سكان منطقة سن العجوز إلى مساكن حضارية بديلة بحدائق أكتوبر.