اليوم السابع
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وزير الزراعة يوجه برفع درجة الاستعداد لمنع أى حالات تعد على الأراضى الزراعية

الأحد، 13 فبراير 2022 01:29 م
وزير الزراعة يوجه برفع درجة الاستعداد لمنع أى حالات تعد على الأراضى الزراعية وزارة الزراعة
كتبت ـ أسماء نصار

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عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، اجتماعا مع مسئولى حماية الأراضى بالوزارة لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم واتخاذ كافة إجراءات منع التعدى من المنبع مع الإزالة الفورية وفى المهد لأى محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع يأتى فى إطار اجتماع مجلس الوزراء الخميس الماضى برئاسة د مصطفى مدبولى رئيس المجلس والذى وجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأراضى الزراعية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الشأن بمنع التعدى على الأراضى الزراعية والحفاظ عليها من التآكل باعتبارها ثروة قومية ومصدر دائم للغذاء.
 
وأشاد "القصير" خلال الاجتماع بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى والتى أثمرت عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها والإزالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية، موجها بضرورة رفع درجة الاستعداد على مدار الساعة سواء من خلال غرفة عمليات الإدارة المركزية أو مديرى مديريات الزراعة فى المحافظات.
 
حضر الاجتماع الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ومسئولى الإدارة المركزية لحماية الأراضى، والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير وجه باتخاذ حزمة من الإجراءات المشددة التى تستهدف منع التعدى على الأراضى الزراعية والازالة الفورية لأى حالة تعد من خلال التنسيق بين كافة أجهزة الدولة المختلفة.

الزراعة

الأراضى الزراعية

التعديات على الاراضى

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