وزير التموين: تراجع أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان ومخزون القمح يكفى 5.4 شهر

كتب ـ مدحت وهبة ـ هيثم البدرى

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وجود مخزون من كافة السلع الغذائية، خاصة مع دخول شهر رمضان، كما أن أسعار السلع الأساسية ستشهد انخفاضت فى معارض أهلا رمضان، خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.

وأشار الوزير فى تصريحات على هامش افتتاح مجمع خدمات نموذجى بمحافظة أسيوط، حيث يقدم جميع خدمات وزارة التموين "أن مخزون القمح يكفى حاليا 5.4 شهر كما ان موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف ابريل المقبل وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل كما ان أن الوزارة قامت باتخاذ إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشيء استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا

قال المصيلحي "وجود المناوشات بين أكبر مصدري القمح والغلال في العالم يثير حالة من عدم اليقين في السوق" وأضاف لو نظرنا لأسعار الاقماح خلال الأسبوعين الماضيين لوجدنها أقل من ما قبل ذلك مرجعا ذلك الى حالة التشبع التى حدثت في السوق العالمية عقب ارتفاع حجم الطلب مع بدء التعافي من جائحة كورونا مما دفع لزيادة الأسعار ،قبل أن تعود للانخفاض النسبي مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع مجموعة"سيتى جروب" للتحوط والحد من ارتفاع أسعار القمح أوضح المصيلحي أنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لدراسة سياسات التحوط وسيتم استكمال المناقشات مع بداية الشهر المقبل بحيث يتم بحث جدوى هذا الإجراء من عدمه.

وفيما يتعلق بإيقاف بعض خدمات البطاقات (بدل التالف-الفاقد-الفصل الاجتماعي) أوضح المصيلحي أن إيقاف تلك الخدمات إجراء مؤقت، وسيكون هناك قرار وزاري قريب باستئنافها مرة أخرى بعد تصويب الأوضاع حيث تلاحظ في الأونة الأخيرة إعادة تشغيل بعض البطاقات التى تم إلغاءها من قبل نتيجة عدم استحقاق أفرادها لافتا الى إلى أن المشكلة أظهرت وجود قصور في التحقق من توقيتات الوقف أو الفاقد، منوها بأنه تم وضع قواعد لاستخراج لبدل التالف أو الفاقد بحيث لا تتجاوز الست شهور من آخر عملية صرف لها، وفي حالة تخطت المدة سيتم ملء استمارة لبيانات أفراد لبيان مدى استحقاقهم للدعم.

و قال المصيلحي طالما انه يتم إتاحة السلعة مع وجود احتياطي استراتيجي منها لا مجال للتلاعب في التسعير ،منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 10.5 جنيه والأرز بسعر 8 جنيهات للكيلو، وعبوة المكرونة زنة 800جرام بسعر 8جنيهات وعبوة الزيت زنة لتر بسعر 25 جنيها،مؤكدا أنه يتم ضخ شهريا 120 ألف طن سكر، و70 ألف طن زيت بما يعادل نصف الاستهلاك الشهري.