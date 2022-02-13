اليوم السابع
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الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل منها 12 مسجدًا جديدًا

الأحد، 13 فبراير 2022 03:50 م
الأوقاف: افتتاح 15 مسجدًا الجمعة المقبل منها 12 مسجدًا جديدًا أحد المساجد المقرر افتتاحها
كتب ــ على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف (15) مسجدًا الجمعة القادمة 18/ 2/ 2022م ، منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(3) مساجد صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7 /2021م حتى تاريخه (582) مسجدًا، منها (495) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و(87) مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
1. حسن عمر – القبلية - المطرية
 
مديرية أوقاف الأقصر
م المسجد وعنوانه
2. أبو غريب – كيمان المطاعنة – اصفون - اسنا
3. آل يعقوب – زرنيخ - اسنا
 
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
4. علي عبد الرازق – المظاطلي – طامية أول
5. السيد مؤمن – عزبة مؤمن – سنورس ثالث
6. محمود سيد – عزبة محمود عبد الخالق – طامية ثان
7. مسجد عزبة حنا نخلة- طامية ثان
8. الرحمة المقابر- طامية ثان – قصر رشوان
 
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
9. الكبير قرية أبو النور - النوبارية
 
مديرية أوقاف البحر الأحمر
م المسجد وعنوانه
10. الزهراء- مدينة القصير
 
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
11. الفتح – الماي – شبين الكوم
12. التوبة – البتانون – شبين الكوم
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
13. شهداء – عنك - الغرق
 
مديرية أوقاف أسيوط
 
م المسجد وعنوانه
14. ماهر العقيلي – قرية أولاد سراج – مركز الفتح
 
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
15. النور – الفرز – حي السويس

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