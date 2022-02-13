التضامن: 34 مليون شخص مسجلين بقاعدة بيانات الوزارة منهم 44% فى سن العمل

كتب ــ مدحت وهبة

قال عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادى وبرنامج فرصة، إن التمكين الاقتصادى مفاهيمه معقدة وتخطت ماكينات الخياطة، لافتا إلى وزارة التضامن بها 34 مليون شخص موجودين بقاعدة بيانات الوزارة منهم 44% فى سن العمل .

وأوضح الشبراوى، فى بيان، أنه على معرفة بالمستفيدين من البرنامج لإخراج القادرين على العمل منهم وتأهيلهم من خلال جلسات تعديل السلوك للتعريف على خدمات التمكين الاقتصادى، وإقناعهم بالدخول لسوق العمل، ووضع التدخل بناء على المقومات الرئيسية الموجودة فى المكان، وخلق فرص عمل من خلال وحدات التدريب والتوظيف .

جاء ذلك خلال توقيع برنامج فرصة بوزارة التضامن الاجتماعي لنحو 20 عقد شراكة مع 18 جمعية ومؤسسة أهلية و دولية كبري لتوفير 50 ألف فرصة عمل «مشروعات فردية وجماعية ووحدات إنتاجية ».

ولفت مستشار وزارة التضامن للتمكين الاقتصادى، أنه تم رفع قدرات الجمعيات لتدريب وتوظيف المستفيدين من تكافل وكرامة وتأسيس شبكة لمتطوعى التمكين الاقتصادى «داعم»، مؤكدا أنها عبارة عن شبكة من متطوعة التمكين الاقتصادى تتفاعل مع المجتمع المحلى ، ليصبح المتطوع قادر على استكشاف مهاراته وودممكن بأدوات لتفعيل قدراته للوصول للاستقلال المادة ومساندة الأسر لمكافحة الفقر .

وأكد أنه تم تدريب 144 قائدا مدربا لمتطوعى التمكين الاقتصادى، و650 متطوعا، بأكثر من 30 قرية وبالتعاون مع 30 جمعية شريكة.