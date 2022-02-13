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129 جنيها تكلفة نقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. اعرف التفاصيل

الأحد، 13 فبراير 2022 01:04 م
129 جنيها تكلفة نقل ملكية عداد الكهرباء باسمك.. اعرف التفاصيل عداد الكهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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يتساءل البعض عن الخطوات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء بإدارات شركات توزيع الكهرباء التابع لها المشترك، وفيما يلي أهم الخطوات:
 
1- صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية للمشترك الجديد وأيضا للمالك السابق المتنازل منه فى حالة التنازل عن العداد مع الأصل للاطلاع.
 
2- -صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.
 
3- فى حالة عدم حضور مالك عداد الكهرباء بنفسه يتم تقديم صورة من توكيل رسمى عام، وأيضاً بطاقة الوكيل والأصل للاطلاع حيث يمكن نقل ملكية العداد للمالك الجديد بالتوكيل الخاص بالمرافق.
 
4- -إيصال كهرباء حديث للعداد المراد تغييره أو التنازل عنه أو صورة للعداد الكهرباء.
 
ثانياً: أهم الإجراءات التى يجب اتباعها عند نقل ملكية العداد، سواء بحضور مالك الشقة الأصلى أو بتوكيل منه لمحامى أو للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.
 
1- -يتم التوجه لشركة الكهرباء فى المنطقة التابع لها العقار فى مواعيد العمل الرسمية.
 
2- -تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة.
 
3- -مع العلم أنه يجب حضور المشترك الأصلى للعداد شخصياً أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد.
 
4- -يقوم المشترك الجديد بالإمضاء على إقرار سداد أى مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
 
5- مع ملاحظة أنه فى حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.
 
6- سداد رسوم نقل ملكية عداد الكهرباء بقيمة 129 جنيها.
 
7-سداد قيمة العداد الجديد الذى سيتم تركيبه أو تقسيط المبلغ حسب رغبة المشترك.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

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