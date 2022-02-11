أخبار × 24 ساعة.. غلق 23 ألفا و400 محل مخالف للمواعيد الشتوية حتى الآن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.
الصحة العالمية: أفريقيا فى طريقها للسيطرة على وباء كورونا فى العام الحالى
قرار جمهوري بتعيين مندوبين مساعدين بمجلس الدولة من دفعتي 2016 و2017
الخارجية: نثق فى قدرة حكومة ليبيا الجديدة وحفاظها على وحدة البلاد
التموين: 1800 محل يشاركون فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن
متحدث الحكومة: فقدنا 500 ألف فدان زراعى فى 40 سنة ونحتاج 140 مليار جنيه لتعويضها
وزيرة التضامن تستجيب لليوم السابع وتوجه فريق التدخل السريع بالتعامل مع مسن بلا مأوى
متحدث الحكومة: إيقاف الدعم عن المتعدين على الأراضى الزراعية بداية من اليوم
التموين: استلام مليونى و489 ألف طن قصب من المزارعين وإنتاج 250 ألف طن سكر
التنمية المحلية: غلق 23 ألف و400 محل مخالف للمواعيد الشتوية حتى الآن
التعليم: تدريب معلمى المدارس الفنية على المناهج المطورة وفق منهجية الجدارات
"التعليم" تعزيز مهارات وخبرات معلمى مدارس التكنولوجيا التطبيقية
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