الرعاية الصحية: نستهدف تنمية الموارد الذاتية ووضع الأدلة والإجراءات الإدارية

كتب: وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم، عن انطلاق فعاليات وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي من شأنها تطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية على جميع الموارد الصحية بالهيئة، وتحقيق التميز الإكلينيكي.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن الوحدة تعطي الأولوية للدراسات وتنمية الموارد الذاتية ووضع الأدلة والإجراءات الإدارية والمالية المطورة والمرنة تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية، وذلك من خلال تشجيع ورعاية كافة البحوث المرتبطة باقتصاديات الصحة، وتطبيق نظام الحسابات القومية الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة، وغيرها من آليات نشر مفاهيم اقتصاديات الصحة المبنية على الدلائل العلمية واقتراح البرامج والدورات التدريبية للعاملين على ذلك

وتابع بيان الهيئة، أن تدشين وحدة لإقتصاديات الصحة بالهيئة، يأتي بناء على الموافقة المبدئية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتكليفات الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بهدف دعم استراتيجية الهيئة نحو النمو والتوسع في الخدمات الحالية، ووضع آليات احتواء التكاليف الخاصة بالخدمات الصحية وترشيد الإنفاق مع الحفاظ على رضاء المتعاملين واستدامة التشغيل بأعلى المعايير العالمية.

وأوضح البيان، أن إنشاء وحدة لإقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، جاءت بناء على مبادرة من المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، بإنشاء الوحدة بهدف التوسع في الخدمات الصحية وتقليل التكاليف، والوصول إلى أعلى مؤشرات رضاء المنتفعين من خلال استدامة تقديم الخدمات الصحية، وتحقيق التواصل مع الجهات المنوطة بالقطاع الصحي، بهدف توسيع الشراكات المختلفة ووصولًا إلى التميز الإكلينيكي وأعلى معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمة الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

و أكد الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، على أن أهمية وحدة اقتصاديات الصحة ترجع إلى ضرورة الاستعانة والاستفادة بكافة مخرجاتها المبنية على الأدلة العلمية، بما يسهم في اتخاذ القرار، وكذلك الإطلاع على كل ما هو جديد، لافتًا أن وصول الهيئة إلى مرحلة التميز المؤسسي هو الذي جعلها قادرة على إضافة المزيد من الوحدات النوعية لربط وظائف الهيئة بشكل اقتصادي ومالي ومواكبة أحدث التطورات العالمية.

فيما ثمَّن الدكتور فريد محرم، عضو مجلس إدارة الهيئة، والمستشار الاقتصادي للهيئة، وأستاذ المحاسبة المالية بجامعة عين شمس، ومستشار وحدة اقتصاديات الصحة، دور الوحدة، باعتبارها نواة لمنهج اقتصاديات الصحة في مصر، وليس على مستوى هيئة الرعاية الصحية فقط، حيث تعد اقتصاديات الصحة جزء من النظام الصحي، مشيرًا أن إنشاء وحدة لإقتصاديات الصحة بالهيئة، يعد من أهم وأبرز القرارات التي أصدرتها الهيئة برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وقالت الدكتورة شيماء عبدالله، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة الرعاية الصحية، أن من أبرز أهداف الوحدة

تحقيق التواصل الفعال بين الهيئة وجميع المهتمين الشأن الصحي، والاستفادة من جميع الخبرات، بما يساعد على اتخاذ أفضل القرارات الممكنة، ويسمح بتطوير وتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة وبأعلى مستويات التميز الإكلينيكي.

وعلى هامش، فعاليات انطلاق وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة العامة للرعاية الصحية، قام الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة بتكريم أعضاء الوحدة ممن اجتازوا بكفاءة فعاليات البرنامج التدريبي «تطبيق تقييم التكنولوجيا الصحية بوحدة اقتصاديات الصحة»، والذي استمرت فعالياته على مدار شهرين كاملين.

هذا ، ويشار أن "وحدة اقتصاديات الصحة" يرتكز عملها على 4محاور رئيسية تشمل التقييم الاقتصادي للتدخلات الطبية، والحسابات الصحية يساعد في تتبع الإنفاق الصحي، وتنمية الموارد الذاتية لتقديم مقترحات لتنمية الموارد، والسياسات الصحية

لوضع سياسات صحية مستندة على البراهين، كما تهدف الوحدة التي انطلقت فعالياتها اليوم إلى، إدراج تطبيقات و مفاهيم وآليات اقتصاديات الصحة لدي متخذي القرار بالهيئة، إدراج بحوث ودراسات اقتصاديات الصحة داخل المنشآت التابعة لها، زيادة كفاءة الموارد الذاتية للهيئة، ومراقبة وحساب التكاليف بالمنشآت، المساهمة في تحسين منظومة الحسابات الصحية الوطنية التي بدورها ستدعم اتخاذ القرار المبني على الدليل فيما يخص الانفاق على الخدمات الصحية المختلفة.