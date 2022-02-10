التموين: 1800 محل يشاركون فى الأوكازيون الشتوى حتى الآن

كتب أيمن رمضان

قال المهندس عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن حجم المشاركة في الأكازيون الشتوى بلغت 1800 محل حتى الآن مع رابع يوم من بدء الموسم، مشدداً على أن هذا رقم غير مسبوق، وتابع: "العام الماضى كنا 3500 محل والعام الحالي نطمع أن نصل إلى أكثر من 4 آلاف و500 محل .. الأوكازيون مدته شهر كل محل يستفيد 15 يوماً".

وأضاف "خليل"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن أى محل يريد المشاركة في الأكازيون عليه التوجه إلى مديرية التموين الواقعة في نطاق محله والتقدم بطلب، وتابع: "الطلب مجاناً".

وشدد "خليل" على أنه لا يوجد تحايل فى الأسعار كون هناك مفتشين يعملون بشكل دورى لمراقبة ذلك وسيتم تطبيق عقوبات رادعة على المخالفين، وتابع: "لا يوجد أى نوع من خداع المستهلك بالأوكازيون".