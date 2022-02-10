اليوم السابع
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"التعليم" تشارك فى مؤتمر "أطفال اليوم مفكرو الغد" لتعظيم الاستفادة من المناهج الجديدة

الخميس، 10 فبراير 2022 04:43 م
"التعليم" تشارك فى مؤتمر "أطفال اليوم مفكرو الغد" لتعظيم الاستفادة من المناهج الجديدة مؤتمر (التعليم 2.0: أطفال اليوم مفكرو الغد)
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انطلاق مؤتمر (التعليم 2.0: أطفال اليوم مفكرو الغد"، الذى ينظمه مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية. 
 
وقامت الدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بشرح تفصيلي لمناهج رياض الأطفال وكيفية تحقيق مخرجات التعلم، كما أشارت إلى تعاون الوزارة مع كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق ومنظمة اليونسيف في موائمة مناهج 2.0 لطلاب الدمج.
 
وشاركت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة والمشرف على الإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسى فى فعاليات المؤتمر بمحاضرة حول "الدمج بين الواقع والمأمول".
 
ويتناول المؤتمر عدة جلسات نقاشية حول كيفية تأسيس جيل من المفكرين، والتواصل مع الفصل: كيفية تدريس منهج "كونكت" لتلاميذ رياض الأطفال، ومادة للتفكير ونصائح مفيدة، والتواصل مع الفصل، وكيفية تدريس منهج "كونكت بلس" لتلاميذ رياض الأطفال، بالإضافة إلى بنك المعرفة: القراءة المتدرجة: كتب الفراشة نموذجًا، وحلقة نقاشية بعنوان التعليم 2.0: نهج متعدد التخصصات.
 
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التربية والتعليم

المناهج الدراسية

كتاب كونكت

المناهج الدراسية المطورة

مؤتمر التعليم 20 أطفال اليوم مفكرو الغد

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