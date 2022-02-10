التعليم: تدريب معلمى المدارس الفنية على المناهج المطورة وفق منهجية الجدارات

كتب: محمد الأحمدى

أرسل قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً للمديريات التعليمية لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وفق منهجية الجدارات، استعدادا للفصل الدراسى الثانى المقرر أن ينطلق 19 فبراير الجارى.

وأكد قطاع التعليم الفنى، أنه سيتم تنفيذ ورش عمل لاستكمال خطة قطاع التعليم الفني لرفع مهارات وقدرات معلمي وموجهي مدارس التعليم الفني المطبق بها منهجية الجدارات للمرحلتين الأولى والثانية، كما تقرر بدء تنفيذ ورش العمل لبعض البرامج المطورة على منهجية الجدارات" فترة إجازة نصف العام وحتى نهاية موعد الإجازة 17 فبراير الجارى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم مدير عام التعليم الفني بجميع المحافظات بالاستعانة بمسئول التدريب بالتعليم الفني للتنبيه على المرشحين للحضور وفق البرامج المستهدفة والمواعيد طالبت وزارة التعليم، المديريات بمراعاة حضور مدير ادارة التوعية والتوجيه للمتابعة، وتوفير مبيت للمدربين من خارج المحافظة.