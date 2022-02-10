متحدث الحكومة: فقدنا 500 ألف فدان زراعى فى 40 سنة ونحتاج 140 مليار جنيه لتعويضها

كتب أيمن رمضان

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن التعدى على الأراضى الزراعية أصبح ملف بالغ الأهمية للدولة المصرية وأصبح أمن قومى، لافتاً إلى أنه على مدار الـ40 سنة الماضية فقدنا ما بين 400 إلى 500 ألف فدان زراعى، وتابع: "الفدان الواحد يكلف الدولة 300 ألف من أجل استصلاحه..أى الـ500 ألف فدان زراعى اللى فقدناهم محتاجين 150 مليار جنيه من أجل استعادتهم".

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أن الدولة تتوسع الآن في الرقعة الزراعية كون الدولة المصرية تزيد مقدار 2,5 مليون نسمة سنوياً، وتابع: "الأمر لا يتحمل فقدان متر واحد من الأراضى الزراعية".

وأكد "سعد"، أن القرارات الصرامة التي اتخذتها اليوم بشأن المتعدين على الأراضى الزراعية من حيث وقف كافة أشكال الدعم واعتبار الجريمة مخلة بالشرف يفقد الجانى منصبه ولا يستطيع الحصول على نوع معين من الوظائف والتي تعتمد على الانتخابات ، وتابع:" وهذا التطبيق لن يكون بأثر رجعى".

ولفت "سعد"، إلى أن الحكومة ستقدم مشروع قانون لاعتبار مخالفة التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، ومصادرة المبنى والمقاول الذى نفذ البناء سيوقع عليه عقوبة وسيتم تطبيق غرامة مالية على المعتدى والمقاول، وتابع:"وعقب صدور القانون سيتم تطبيق العقوبات على الفور".

وفى سياق آخر قال "سعد"، إن اليوم تم عقد أول اجتماع للجنة المشكلة من الحكومة والبرلمان لإعداد مسودة مشروع قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتابع:"الحكومة جادة على إيجاد حل جذرى لهذه المشكلة الحساسة والشائكة والأمر ليس بالمستحيل".