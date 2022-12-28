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أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات 35% على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

الأربعاء، 28 ديسمبر 2022 12:10 ص
أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات 35% على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان معرض أهلا رمضان - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

الغرف التجارية: تخفيضات 35% على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

 

وزير التعليم يوجه "القومى للبحوث" بالمشاركة فى إعداد الإطار العام لمناهج الإعدادية

رئيس البحوث الفلكية: زلزال اليوم تلاه 15 تابعا.. وهذا سبب عدم الشعور به

وزير الصحة يوجه بالتنسيق لمواجهة القضية السكانية باعتبارها أمنا قوميا
 
التعليم العالى: مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى
 
التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات
 
"الصحة" تطلق اليوم 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة
 

 


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