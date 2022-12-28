أخبار × 24 ساعة.. تخفيضات 35% على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

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الغرف التجارية: تخفيضات 35% على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان
وزير التعليم يوجه "القومى للبحوث" بالمشاركة فى إعداد الإطار العام لمناهج الإعدادية
رئيس البحوث الفلكية: زلزال اليوم تلاه 15 تابعا.. وهذا سبب عدم الشعور به
وزير الصحة يوجه بالتنسيق لمواجهة القضية السكانية باعتبارها أمنا قوميا
التعليم العالى: مصر الـ35 عالميا والأولى أفريقيا فى الإنفاق على البحث العلمى
التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية والثانوى العام بتسجيل استمارة التقدم للامتحانات
"الصحة" تطلق اليوم 5 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة
وزارة التعليم تعلن أرقام جلوس الطلبة المصريين بالخارج لامتحانات الفصل الدراسى الأول
وزير التعليم يلتقى وفد أمانة جائزة خليفة التربوية للتعريف برسالة الجائزة
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