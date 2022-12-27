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وزير الصحة يوجه بالتنسيق لمواجهة القضية السكانية باعتبارها أمنا قوميا

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2022 04:53 م
وزير الصحة يوجه بالتنسيق لمواجهة القضية السكانية باعتبارها أمنا قوميا الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الوزارة ستعطى أولوية كبيرة خلال العام المقبل 2023 بتطوير العمل فى الخدمات الطبية للمواطنين المقدمة ضمن برامج الرعاية الأساسية بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، من أجل صحة أفضل للمجتمع.

 

وجاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مساء أمس الإثنين، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كل وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ"فيديو كونفرانس"، لمتابعة تنفيذ خطة العمل بالمنظومة الصحية ، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة أولويات العمل بمختلف ملفات الوزارة خلال العام المقبل 2023، وفقًا لاستراتيجية الوزارة فى تحقيق الأهداف المرجوة بالقطاع الصحي.

 

 وقال "عبدالغفار"، إن الوزير أكد أن العام المقبل سيشهد إطلاق مبادرات جديدة في مجال الصحة العامة تستهدف الاهتمام بالصحة النفسية للمواطنين وكذلك المقبلين على الزواج، فضلاً عن المبادرات التي تستهدف التوعية الصحية بمختلف الأمراض.

 

وأضاف "عبدالغفار"، أن الوزير أكد أهمية تحديد أولويات العمل بكل قطاع بالوزارة وتحديد الأهداف المراد تحقيقها خلال هذا العام، ووضع خطة واضحة يتم العمل عليها، بما ينعكس على تطوير تطوير آداء العمل، ويلمسه المواطنين على أرض الواقع.

 

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير شدد على ضرورة الاهتمام خلال العام المقبل بتسريع معدلات الإنجاز في المشروعات القومية في القطاع الصحي على رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، كما شدد على الاهتمام بالقضية السكانية ، وأساليب مواجهتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، باعتبار ان القضية السكانية قضية أمن قومي بالدرجة الأولى.

 

 

ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير شدد على  الاهتمام بمحور التحول الرقمي في الخدمات المقدمة وقواعد البيانات الصحية التي يتم العمل بها، كما وجه بسرعة الانتهاء من تحديث كافة الملفات الطبية للمرضى وتوحيدها بجميع المنشآت الطبية التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.

 


الصحة

القضية السكانية

الامن القومى

الجهات المعنية

المنظومة الصحية

اليوم السابع بلس



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