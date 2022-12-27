رئيس البحوث الفلكية: زلزال اليوم تلاه 15 تابعا.. وهذا سبب عدم الشعور به

محمد شرقاوى

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن خليجي العقبة والسويس من المناطق التي تشهد نشاطا زلزاليا بمعدل يومي، ولكن تلك الهزات المسجلة لا تكون محسوسة.

وأضاف القاضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، مساء الثلاثاء، أن الزلزال في منطقة الطور ليس أمرًا جديدًا في هذه المنطقة، وتكررت عدة مرات خلال السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن الزلزال كان بقوة 5 درجات بمقياس ريختر.

وتابع: الزلزال تلاه عدد من التوابع بلغت 15 تابعًا، مشيرًا إلى أن تلك التوابع لم يشعر بها أحد نظرا لعدم وجود مبان شاهقة أو ارتفاعات أو تجمعات سكانية، وتتراوح شدة تلك التوابع ما بين 2 و3.5 درجات بمقياس ريختر.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، اليوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 ، هزة أرضية علي بعد 26 كيلو مترا جنوب غرب الطور.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية أن الهزة الأرضية كانت الساعة : 02:11:02 صباحاً بالتوقيت المحلي، وبقوة 5 درجة على مقياس ريختر، وعلى خط عرض 28.04 شمالا، وخط الطول : 33.48 شرقا، والعمق: 9.61 كم.

وأشار المعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.