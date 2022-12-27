الغرف التجارية: تخفيضات 35% على أسعار السلع بمعارض أهلا رمضان

محمد شرقاوى

كشف متى بشاى، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل اجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، مع الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال بشاي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك تعليمات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة؛ بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبدء معارض أهلاً رمضان يناير المقبل.

وأضاف أنه سيكون هناك عروضًا لكل السلع الغذائية؛ بأسعار أقل من الموجودة فى الأماكن الأخرى بقيمة 35%، لافتًا إلى وجود وفرة كبيرة فى السلع الغذائية؛ ومنها المتعلقة بالجمارك؛ خاصة بعد قرارات الإفراجات الجمركية الأخيرة من الموانئ.

يذكر السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، كشف تفاصيل معارض أهلا رمضان التى سيتم افتتاحها أول يناير المقبل؛ على غرار ما كان يحدث سابقًا.

وقال متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن معارض أهلاً رمضان كانت تبدأ قبل رمضان بأسبوع واحد فقط، وتقرر فتح هذه الشوادر، حاليًا، بداية من أول يناير المقبل؛ فى عموم المحافظات؛ لتوفير السلع بأسعار مخفضة عن السوق للمواطنين.

وأضاف أن هذا القرار جاء لدعم المواطن المصرى فى ظل الظروف الحالية؛ لتوفير احتياجاته من السلع؛ مؤكدًا أنه لا توجد أى مشكلة فى مخزون الدولة من أى سلعة؛ حتى سلعة الأرز حيث شهد العام الحالى إنتاجية أكبر فى هذه السلعة من الأعوام السابقة، مؤكدًا أن عملية تخزين الأرز الشعير تسببت فى قلة المعروض.

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعطى المتاجر مهلة لمدة أسبوعين؛ من أجل وضع أسعار المنتجات على الأرفف بالمتاجر؛ وإلا سيتعرض أصحابها للعقوبات القانونية؛ وهو أمر يُساهم فى القضاء على الارتفاعات غير المبررة لأسعار السلع؛ مؤكدًا أن الإفراجات الجمركية ستُساهم فى زيادة المعروض؛ لعودة توازن السوق مرة أخرى.