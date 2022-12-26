حصاد الوزارات.. مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوى العام للترم الأول

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوى العام للفصل الدراسى الأول
وزير التموين: رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر والأرز 5.7 شهر
كيف تتعافى من الإصابة بالفيروس المخلوى ؟ .. الصحة توضح
التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية والورقية فى وقت واحد
الصحة تعلن نشاط القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة حتى نهاية الشهر الجارى
وزير الزراعة: الإفراج عن 172 ألف طن أعلاف "ذرة وفول صويا" بـ81 مليون دولار
التعليم: تحميل أسئلة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى على المنصة 2 يناير
دار الإفتاء: لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين فى أعيادهم ومناسباتهم
الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية ببنى سويف
التعليم العالى: مليار و178 مليون جنيه تكلفة مستشفى جامعة سوهاج الجديدة
الرى: إزالة 79 ألفا و477 مخالفة على النيل منذ يناير 2015
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