اليوم السابع
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الإثنين، 26 ديسمبر 2022 05:51 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوى العام للترم الأول

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 05:00 م
حصاد الوزارات.. مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوى العام للترم الأول وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

 

التعليم تعلن مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوى العام للفصل الدراسى الأول

وزير التموين: رصيد الزيت يصل إلى 4.8 شهر والأرز 5.7 شهر
كيف تتعافى من الإصابة بالفيروس المخلوى ؟ .. الصحة توضح
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