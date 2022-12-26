التعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية والورقية فى وقت واحد

كتب ــ محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الامتحانات الإلكترونية والورقية للصفين الأول والثانى الثانوى العام تعقد فى وقت واحد وهو الزمن المخصص للمادة سواء الاختبار من متعدد أو المقالية، مطالبة طلاب الثانوى العام بعدم مغادرة اللجنة بعد أداء الجزء الأول من الامتحان حتى ينتهى من أداء الجزء المتبقى سواء كان الورقية أو الإلكترونية.

وحددت الوزارة، طرق أداء الامتحانات الإلكترونية والورقية للصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسي الأول، كالتالى:

- بالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.

- بالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت يؤدون الاختبار ورقيا.

- الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

- يكون الامتحان الورقي هو نفسه الامتحان الإلكتروني وتتولى كل مدرسة عملية التصحيح وإصدار النتيجة بعد العرض على السيد مدير عام الإدارة التعليمية.

- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي ورقيًا بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة.

- يتم عقد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي كما هو متبع في الأعوام السابقة.

جدير بالذكر، أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بأن يقوم الموجهون الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات بإعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة ، ولا يجوز الاحتفاظ بها.

- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة ، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط.