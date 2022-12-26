اليوم السابع
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الأوقاف تعلن اعتماد 41 خطيبًا جديدا بالمكافأة على بند التحسين

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 01:13 م
الأوقاف تعلن اعتماد 41 خطيبًا جديدا بالمكافأة على بند التحسين وزارة الأوقاف
كتب ـ على عبد الرحمن

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نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، أسماء الناجحين من محافظات سوهاج (المجموعة الثالثة) وقنا (المجموعة الرابعة ) والقاهرة (المجموعة الخامسة)، المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي الكليات الشرعية والعربية 2022م.
 
وأكد وزير الأوقاف أنه من المقرر أن يتم تباعًا نشر أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى، لافتا إلى أن الناجحين هم:
 
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فى سياق متصل كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور خالد صلاح الدين حسونة، مدير مديرية أوقاف القاهرة، لأداء خطبة الجمعة المقبلة بعنوان:"عناية القرآن الكريم بالزمن وحديثه عن الأيام والسنين"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف فى وقت سابق مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، مع الالتزام بمدا الخطبة في حدود 10 دقائق.
 
ووضعت وزارة الأوقاف، خطة مكبرة لتدريب جميع أئمة المساجد على عملية بناء الخطبة العصرية الحديثة من ناحية المبنى والمعنى وفن الإلقاء، وأكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى، بوزارة الأوقاف، أن الدورة التدريبية ستشمل التركيز على ختام الخطبة وخاصة الدعاء بحيث يكون ملائم لموضوع الخطبة بعيدا عن المقدمات والخواتيم المحفوظة الطويلة، والتدريب على أن يٌلم الخطيب بموضوع الخطبة فى الوقت المحدد لها فى حدود 10 دقائق.
 
وشدد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على أن الهدف من الدورات التدريبية للأئمة هو مواكبة التطورات العصرية والمستجدات، والقدرة على بناء خطبة محكمة النسج، وأن يكون دائم التطوير لأساليب أدائه، ولا يركن إلى مجرد جمل وعبارات محفوظة، دون أن يدقق فى معنى كل جملة وكلمة، ومدى اتساقها مع الموضوع ومناسبتها للزمان والمكان والمجتمع الذى يخاطبه.

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