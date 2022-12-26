التنمية المحلية: 317 مليون جنيه لتطوير منظومة المخلفات بالبحر الأحمر

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن تسليم محافظة البحر الأحمر اليوم الإثنين، المدفن الصحي الآمن بمدينة الغردقة بتكلفة إجمالية تصل إلي 44 مليون جنيه، وذلك في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية لإحداث تحسن مستمر فى مستوى تلك الخدمة التى تمس حياة المواطنين فى الشارع المصرى بصفة مستمرة بما يساهم فى عودة الشكل الجمالى للشوارع الرئيسية والفرعية والمدن والمراكز والأحياء والقرى بما يحقق فى النهاية رضا المواطنين عن تلك الخدمة التى تقدمها الدولة.

وأكد اللواء هشام آمنة، فى بيان اليوم، أن اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة قامت بتسليم المدفن الصحى إلى محافظة البحر الأحمر بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم إنشاء المشروع علي مساحة 9 أفدنة، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة أمن، وغرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية وأعمدة إنارة وخزانات للمياه، بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي، وخزان وقود ومغسلة سيارات، بالإضافة إلي أنه يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشح، كما أن بحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.

وكشف اللواء هشام آمنة، عن حجم الاستثمارات المقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر التي تبلغ حوالي 317 مليون جنيه، حيث أنه تم الإنتهاء من تسليم المدفن الصحي بمدينة مرسى علم بتكلفة بلغت 21 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء 5 مدافن صحية ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (القصير – حلايب – شلاتين – سفاجا – رأس غارب) بتكلفة 252 مليون جنيه.