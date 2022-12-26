الرى تنظم ندوتين للتوعية المائية ببنى سويف

كتبت ــ أسماء نصار

نظمت الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى ب وزارة الموارد المائية والرى ، ندوتى توعية مائية بمدرسة الشهيد أنور السادات بنين ومدرسة الصفا بنات بمحافظة بنى سويف، بالتعاون مع إدارة التربية البيئية والسكانية ببنى سويف بعنوان "أهمية المياه وطرق الحفاظ عليهاوترشيد استخدامها" ، وذلك لتوعية طلاب المدارس بتحديات المياه فى مصر وطرق الحفاظ علي المياه وحمايتها من الهدر والتلوث وترشيداستخدامها وتبني السلوكيات الإيجابية.

شارك في الندوتين ممثلي وزارة التربية والتعليم وهيئة التدريس وذلك في إطار التعريف بالتغيرات المناخية وآثرها على الموارد المائية، حيث تم خلال الندوة توعية الطلبة بأهمية المياه وطرق الحفاظ عليها وتوعية الشباب بالسلوكيات الإيجابية لترشيد المياه وكذلك مجهودات الوزارة لرفع الوعي بقضايا المياه ومواجهة التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية.

وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول إلي أساليب الري الحديث.

كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحققتنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.