اليوم السابع
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الرى: إزالة 6 مخالفات على نهر النيل فى محافظة سوهاج

الإثنين، 26 ديسمبر 2022 12:57 م
الرى: إزالة 6 مخالفات على نهر النيل فى محافظة سوهاج وزارة الرى
‏‎كتبت ـ أسماء نصار

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شنت وزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل حملات لإزالة التعديات على نهر النيل فى "سوهاج"، حيث تم إزالة 6 مخالفات على النهر منها 4 قرارات إزالة لمباني مخالفة بمساحة 625 مترا مربعا، و2 قرار إزالة ردم بمساحة 300 متر مربع بزمام الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بسوهاج‎.
 
واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
 
‏‎جدير بالذكر، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
 
‏‎يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولون عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.
 
‏‎وكشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، ممثلة فى قطاع حماية النيل، أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات على النهر بلغ نحو 71 ألفا و566 مخالفة منذ يناير 2015، من إجمالى 176 ألفا و953 مخالفة.
 
‎واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
 

وزارة الرى

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