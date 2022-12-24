أخبار × 24 ساعة.. فرص عمل فى الشرقية والسويس برواتب تصل إلى 4000 جنيه

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فرص عمل فى الشرقية والسويس برواتب تصل إلى 4000 جنيه

تعرف على إجراءات ترخيص مدافن صحية آمنة للمخلفات غير الخطرة