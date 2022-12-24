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السبت، 24 ديسمبر 2022 01:03 ص
أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. فرص عمل فى الشرقية والسويس برواتب تصل إلى 4000 جنيه

السبت، 24 ديسمبر 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. فرص عمل فى الشرقية والسويس برواتب تصل إلى 4000 جنيه وزارة القوى العاملة - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.  
 

فرص عمل فى الشرقية والسويس برواتب تصل إلى 4000 جنيه

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