أخبار × 24 ساعة.. فرص عمل فى الشرقية والسويس برواتب تصل إلى 4000 جنيه

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وزير التعليم العالى يترأس الجلسة الافتتاحية للدورة 43 لـ"الإيسيسكو" بالمغرب
"الزراعة" تعلن عن إصدار شهرى ينضم لقائمة إصدارات مركز المعلومات الصوتية والمرئية
البيئة تطلق برنامجا تدريبيا لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظات
زير الصحة يبحث مع مجلس رجال الأعمال المصرى السعودى تعزيز التعاون فى القطاع
وزيرة التضامن تشهد احتفالية معرض "صوت الصورة" لأبناء مصر من مؤسسات الرعاية
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