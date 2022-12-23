فرص عمل فى الشرقية والسويس برواتب تصل إلى 4000 جنيه

كتبت – مرام محمد

أعلنت وزارة القوى العاملة، تلقيها طلبات من 62 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة تؤكد وجود 4510 وظائف خالية، في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2400 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك لشغلها خلال شهرى ديسمبر 2022 الجاري، ويناير 2023.

وأوضحت "القوى العاملة" فى بيان لها، أنه على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في محافظة السويس

1-فرص عمل بإحدى شركات تجارة السيراميك والبورسلين بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة

الوظائف المطلوبة

-100 عامل خدمات

-40 فني تشغيل

المزايا

الرواتب تتراوح ما بين 2700 إلى 3000 جنيه

الشروط

المؤهل (متوسط – بدون).

السن: 30 سنة

2- فرص عمل بإحدى الشركات الخاصة بجسر السويس

الوظائف المطلوبة

-15 فني تركيبات وصيانة

-20 مندوب مبيعات

-6 عامل خدمات

المزايا

مرتب 4000 جنيه

توفير مواصلات

الشروط

المؤهل (عالي – متوسط – بدون) حسب المهنة المطلوبة

خبرة أو بدون

يتراوح سن المتقدم ما بين 22 إلى 42 سنة

كما أعلنت الوزارة عن توافر فرص عمل في تخصصات مختلفة بعدد من الشركات الخاصة بمحافظة الشرقية، برواتب تصل إلى 4000 جنيه: وذلك على النحو الآتي:

1- فرص عمل بإحدى شركات التمويل بشارع طلعت حرب.

الوظائف المطلوبة

-3 أخصائي تمويل

الشروط

مؤهل عالي

السن: 30 سنة

الراتب: حسب المقابلة

2- فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثالثة.

الوظائف المطلوبة

-5 مهندسين تصميم كهربي

-5 مهندسين تصميم ميكانيكي

-2 مهندس إنتاج.

الشروط

المؤهل (عالي – من الجنسين)

-3عمال لحام

-10عمال إنتاج

الشروط

المؤهل متوسط

السن ما بين 25 إلى 27 سنة

الراتب حسب المقابلة

3- فرص عمل بأحد المستشفيات بمنشية السادات بالزقازيق

الوظائف المطلوبة

-50 ممرض

-5 موظف أمن

-10عمال نظافة

الشروط

المؤهل (متوسط – الإعدادية)

السن: 20 - 25 سنة

الراتب 2400 جنيه

4- فرص عمل بإحدى شركات الأدوية بحي الزهور

الوظائف المطلوبة

-3 مندوبين مبيعات خارجي

الشروط

مؤهل متوسط

خبرة 3 سنوات

السن 25 - 35 سنة

الراتب 2400 جنيه

5- فرص عمل بإحدى شركات الأمن والحراسة بالنزهة الجديدة

الوظائف المطلوبة

-500 فرد أمن

الشروط

السن: 20 إلى 50 سنة

المرتب 3000 جنيه

6- فرص عمل بإحدى الجمعيات بشارع الزهور

الوظائف المطلوبة

-10أخصائي تمويل

الشروط

المؤهل (عالي – من الجنسين)

-1موظف من ذوي الهمم

الشروط

السن 21 - 35 سنة

الراتب حسب المقابلة

7- فرص عمل بإحدى الشركات بالصالحية الجديدة

الوظائف المطلوبة

-10مهندسين زراعيين (مؤهل عالي)

-25عاملة تعبئة

-35عامل سينور (مؤهل متوسط)

الراتب يتراوح ما بين 2400 إلى 3000 جنيه.

8- فرص عمل بإحدى شركات الأمن الغذائي بطريق بلبيس السلام الصحراوي

الوظائف المطلوبة

-25عامل إنتاج – من الجنسين

-2فني صيانة

-2فرد أمن

-5فنين - مؤهل متوسط

-1سائق

الشروط

السن 18 - 20 سنة

الراتب 2500 جنيه

9- فرص عمل بمصنع لصناعة الزجاج بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان

الوظائف المطلوبة

-2مهندس كهرباء

-3كيميائي بمؤهل عالي وخبرة سنة

-2فني صيانة ميكانيكية بمؤهل متوسط وخبرة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات

-6فني

-3سائق كلارك بخبرة سنة

الشروط

السن 22 - 30 سنة

الراتب يتراوح ما بين 2400 إلى 4000 جنيه.

10- فرص عمل بإحدى شركات صناعة وسائل النقل بالمنطقة الصناعية الأولى

الوظائف المطلوبة

-5كهربائي

-10فرد أمن

-5دهان

-5عمال مخازن

الشروط

المؤهل متوسط

خبرة 5 سنوات

السن 18 - 30 سنة

الراتب: حسب المقابلة