اليوم السابع
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البيئة تطلق برنامجا تدريبيا لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظات

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 02:22 م
البيئة تطلق برنامجا تدريبيا لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات بالمحافظات إطلاق المنظومة
كتب: منال العيسوى

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أطلقت وزارة البيئة بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا برنامج تدريبي لتأهيل الكوادر والعاملين بمنظومة المخلفات على مستوى المحافظات، والذي يبدأ في محافظتي القاهرة والجيزة للعاملين بالفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى وهيئة النظافة ومكاتب البيئة بالمحافظتين.
 
في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفع قدرات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات بما يسهل تنفيذها على أفضل وجه ويحقق فاعليتها واستدامها.
 
وأوضحت وزيرة البيئة أن البرنامج سيستمر لمدة 6 اشهر بمختلف المحافظات، ويتضمن زيارة ميدانية لبعض مواقع البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات التى تم تنفيذها بالفعل.
 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا يأتي ضمن الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة في منظومة إدارة المخلفات، والذي يتضمن توفير المناخ الداعم لتنفيد المنظومة الجديدة على عدة محاور ومنها التدريب وبناء القدرات الوطنية، ومن هنا تم تصميم البرنامج التدريبي بهدف رفع القدرات والتوعية للعاملين بمنظومة المخلفات بأسس ومتطلبات الإدارة المتكاملة للمخلفات من تشريع وتقييم، وإدارة البدائل المختلفة لجمع ونقل وتدوير والتخلص الآمن من المخلفات، حيث سيتم عرض قانون تنظيم إدارة المخلفات (رقم 202 لسنة 2020)، وشرح الضوابط المؤسسية والفنية والمالية، وآليات الرقابة، والحوافز  والعقوبات المنصوص عليها.
 
وقد تناول البرنامج الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات الإدارية المختصة لتنفيذ قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وسبل إدراج مفهوم الاقتصاد الدوار في المنظومة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وآليات تحسين منظومة فرز وجمع ونقل المخلفات البلدية من حيث النوعية والكمية، وكيفية تحسين طرق التخلص النهائي من المخلفات بطريقة علمية وعملية تقلل من التأثيرات الضارة للمخلفات على البيئة، وتساعد على إحكام السيطرة على الاشتعال الذاتى للمخلفات وتلوث الهواء، بما يحقق الحفاظ على صحة وسلامة سكان المناطق المجاورة من الروائح الكريهة والأمراض والاشتعال الذاتى لها، وأيضا الحفاظ على صحة وأمن المشتغلين والمترددين على الموقع.

البيئة

منظومة المخلفات

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