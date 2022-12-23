اليوم السابع
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تعرف على إجراءات ترخيص مدافن صحية آمنة للمخلفات غير الخطرة

الجمعة، 23 ديسمبر 2022 07:05 م
تعرف على إجراءات ترخيص مدافن صحية آمنة للمخلفات غير الخطرة وزارة البيئة - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

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حددت وزارة البيئة، عبر الصفحة الرسمية لها على  الموقع الالكترونى، عدد من المستندات والإجراءات المطلوبة للتسجيل بالعمل ضمن منظومة المخلفات الصلبة، للحصول على ترخيص المدافن الصحية الأمنة للمخلفات غير الخطرة، ضمن المنظومة الجديدة التى تسعى الدولة لتطبيقها من خلال تنفيذ قانون تنظيم وإدارة المخلفات، ولائحته التنفيذية.

خلال هذا التقرير نرصد الاشتراطات والمستندات المطلوبة، للحصول على ترخيص المدافن الصحية الأمنة للمخلفات غير الخطرة. والتى يشترط فيها شرط أساسى وهو أنه  يجب تقديم طلب إلكتروني،  وتعبئة النموذج للطلب وتوفير البيانات وعدد  من الوثائق المطلوبة بشكل أساسى ، من بينها أنه يجب أن تكون المنشأة مسجلة بالنظام الوطنى للمعلومات والبيانات.

تضمنت قائمة المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص إقامة المدفن الصحى تقديم قائمة بالمعدات الموجودة بالمدفن ، مع ضرورة تحديد أنواع المخلفات التي يتم دفنها، إضافة إلى تقديم الخطة التشغيلية المدفن من عدد ساعات وحجم وكميات المخلفات التى يتم دفنها، مع تقديم صورة السجل التجارى ، وصورة أيضا من البطاقة الضريبية.

وحددت أيضا وزارة البيئة ، عبر الصفحة الرسمية لها ضرورة أن تتضمن المستندات المقدمة موافقة تقييم الأثر البيئي، مع صورة من بيان بالموارد البشرية والهيكل التنظيمي للقائمين على العمل داخل المدفن الصحى للمخلفات، وصورة من بيان بأماكن المواقف المخصصة للسيارات التى تنقل المخلفات المراد دفنها  وورش الصيانة.


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