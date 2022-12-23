وزير الصحة يبحث مع مجلس رجال الأعمال المصرى السعودى تعزيز التعاون فى القطاع

كتب وليد عبد السلام

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع مجلس رجال الأعمال المصرى السعودي، لبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع فى الاستثمار بالقطاع الصحي، وذلك ضمن برنامج زيارة الوزير للمملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بحث مع مجلس رجال الأعمال المصرى السعودي، سبل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون من خلال تبادل الخبرات فى مجال الرعاية الصحية.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول دعم فرص الاستثمار فى عدد من المشروعات والخطط التوسعية بالشركة العربية للصناعات الطبية والمستلزمات الطبية ( أكديما )، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا).

وتابع «عبدالغفار» أن اجتماع الوزير مع مجلس رجال الأعمال المصرى السعودي ، تضمن مناقشة فرص الاستثمار فى بناء وتطوير المستشفيات، والبنية التحتية للقطاع الصحي، علاوة على بحث عدد من المقترحات لفتح مجالات للتعاون فى السياحة العلاجية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمن توافق الرؤى حول ضرورة مشاركة التجارب الصحية المصرية الناجحة فى مبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية المختلفة، ومشروع التأمين الصحى الشامل، إلى جانب التعاون والدعم فى مجال الرقمنة والحوكمة والاستفادة من تجربة المملكة فى التحول الرقمى بالمجال الصحي.

جدير بالذكر أن مجلس رجال الأعمال المصرى السعودي، يرأسه من الجانب المصرى عبدالحميد أبوموسى، ومن الجانب السعودى بندر العامرى رئيس مجلس إدارة شركة العامرية.